В Орловской области из-за неисправной электропроводки сгорела квартира
В понедельник, 23 декабря, в Орловской области из-за неисправной электропроводки сгорела квартира. Происшествие случилось в поселке Колпна в доме, разделенном на несколько хозяев.
В результате пожара в квартире, ставшей очагом возгорания, сгорели ванная комната, зал и коридор. Оставшаяся часть полностью закопчена.
- Сообщение о возгорании поступило 2:08. От огня удалось спасти две квартиры, чердачное помещение и кровлю. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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