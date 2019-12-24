СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-24T12:23:24+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в Орловской области из-за неисправной электропроводки сгорела квартира. Происшествие случилось в поселке Колпна в доме, разделенном на несколько хозяев.

В результате пожара в квартире, ставшей очагом возгорания, сгорели ванная комната, зал и коридор. Оставшаяся часть полностью закопчена.

- Сообщение о возгорании поступило 2:08. От огня удалось спасти две квартиры, чердачное помещение и кровлю. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU