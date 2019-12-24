Пешеход, попавший под машину в Орловской области, скончался

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-24T12:11:03+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в Ливнах произошло ДТП, закончившееся смертью пешехода. 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте на улице Орловской, когда на него вылетел отечественный «Ваз».

Происшествие случилось вечером, в 17 часов 10 минут.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был срочно доставлен в Ливенскую центральную районную больницу, где и скончался от полученных травм, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU