Пешеход, попавший под машину в Орловской области, скончался
В понедельник, 23 декабря, в Ливнах произошло ДТП, закончившееся смертью пешехода. 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте на улице Орловской, когда на него вылетел отечественный «Ваз».
Происшествие случилось вечером, в 17 часов 10 минут.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был срочно доставлен в Ливенскую центральную районную больницу, где и скончался от полученных травм, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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