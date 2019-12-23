За два года на Орловщине доступ к Интернету получат 688 социально-значимых учреждений
Сегодня, 23 декабря, в Орла на совещании в областной администрации стало известно, что подключение социально-значимых учреждений региона к сети Интернет продолжится. Работы на 179 объектах запланированы уже в этом году.
Всего же с 2019 по 2021 годы доступ к сети волоконно-оптическим линиям связи получат 688 организаций. В основном это школы, ФАПы, учреждения местного самоуправления, пожарные части и посты.
- Принято решение о строительстве дополнительных магистральных линий связи в Кромском, Дмитровском, Сосковском, Шаблыкинском, Урицком, Залегощенском, Новосильском и Корсаковском районах. Кабель связи подводится к тем населенным пунктам, где имеются социально-значимые организации и ранее отсутствовали волоконно-оптические линии связи, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU