СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-23T16:14:22+03:00

В Орловской области 43% выпускников 9-х классов пошли учиться в техникумы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Молодежь чаще всего выбирает среднеспециальное образование

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Сегодня, 23 декабря, в Орле на совещании в региональной администрации подвели итоги приема в вузы и среднеспециальные образовательные организации.

Как доложила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования, орловские школьники все чаще выбирают техникумы и колледжи. Их студентами становятся более 43% выпускников девятых и 9% выпускников 11 классов.

- Всего в техникумы и колледжи зачислено 4 тысячи 180 человек. Из них по очной форме обучения – 3 тысячи 261 человек, очно-заочной (вечерней) – 754 человека и заочной – 165 человек, - пояснила Татьяна Крымова.

Прием в этом году вели 19 профессиональных образовательных организаций региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU