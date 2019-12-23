В орловском поселке Нарышкино иномарка сбила женщину и ребенка

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-23T15:34:08+03:00

Авария случилась сегодня утром в райцентре Нарышкино Фото: Архив "КП"

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Сегодня утром, 23 декабря, в орловском поселке Нарышкино водитель на иномарке сбил двоих пешеходов. Женщина госпитализирована с травмами, девочке врачи оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

ДТП случилось на улице Ленина районного центра. В начале девятого часа 49-летняя женщина и 11-летняя девочка переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

-Водитель При движении по автодороге Орел-Брянск-Смоленск со стороны города Брянска в сторону города Орла допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения, - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Госавтоинспекторы устанавливают все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU