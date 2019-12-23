2019-12-23T15:34:08+03:00
Происшествия

В орловском поселке Нарышкино иномарка сбила женщину и ребенка

Женщина в больнице, девочке назначено амбулаторное лечение
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Авария случилась сегодня утром в райцентре НарышкиноАвария случилась сегодня утром в райцентре НарышкиноФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 23 декабря, в орловском поселке Нарышкино водитель на иномарке сбил двоих пешеходов. Женщина госпитализирована с травмами, девочке врачи оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

ДТП случилось на улице Ленина районного центра. В начале девятого часа 49-летняя женщина и 11-летняя девочка переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

-Водитель При движении по автодороге Орел-Брянск-Смоленск со стороны города Брянска в сторону города Орла допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения, - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Госавтоинспекторы устанавливают все детали случившегося.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24