В орловском поселке Нарышкино иномарка сбила женщину и ребенка
Сегодня утром, 23 декабря, в орловском поселке Нарышкино водитель на иномарке сбил двоих пешеходов. Женщина госпитализирована с травмами, девочке врачи оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
ДТП случилось на улице Ленина районного центра. В начале девятого часа 49-летняя женщина и 11-летняя девочка переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.
-Водитель При движении по автодороге Орел-Брянск-Смоленск со стороны города Брянска в сторону города Орла допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения, - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Госавтоинспекторы устанавливают все детали случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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