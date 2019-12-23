СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-23T10:29:18+03:00

В Орле у троллейбуса отвалились «рога» и пробили лобовое стекло минивена. Фото: соцсети vk.com/interesting_orel

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Утром в воскресенье, 22 декабря, в Орле у троллейбуса №4 отвалились «рога» и пробили лобовое стекло микроавтобуса. Происшествие случилось на сквере Гуртьева.

Отсоединившийся токоприемник упал на идущий попутно автомобиль «Пежо Боксер» с тульскими номерами.

- ДТП произошло около 11 часов 15 минут утра. В результате происшествия микроавтобус получил механические повреждения. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU