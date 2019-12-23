СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-23T09:45:25+03:00

В Орле ищут водителя, сбившего мужчину на улице Металлургов. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В субботу, 21 декабря, недалеко от ДК «Металлург» неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия. 55-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

ДТП произошло в районе дома №17 на улице Металлургов в пять вечера. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области, неустановленный автомобиль ехал со стороны улицы Космонавтов в направлении Раздольной.

- Бригадой Скорой помощи пострадавший доставлен в больницу Семашко, после осмотра ему назначено амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в ведомстве.

Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят сообщить в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU