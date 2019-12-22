Соловей-Разбойник приехал в Орел на тракторе

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-22T13:04:39+03:00

Главный новогодний персонаж приехал в свою резиденцию в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле стартовала череда новогодних мероприятий. Проекту "Сказки на Девяти Дубах-2020" дали старт в субботу, 21 декабря. И открыл его былинный персонаж Соловей Разбойник со своей компанией. "Комсомолка" подготовила для читателей большой фоторепортаж.

Новый год уже близко!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стартовала программа с парада-кавалькады, участники которого прошествовали по улице Ленина к главной площади: барабанщицы, Дед Мороз и его внучки Снегурочки, творческие коллективы, горожане.

На площади было многолюдноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Программа продолжилась на площади Ленина, где на сцене состоялось предстваление-интермедия, орловцы вместе с Дедом Морозом зажгли огни на елке. Затем появился и сам Соловей Разбойник: приехал на тракторе. По задумке, Соловей попытался испортить праздник, но Дед Мороз и его внучки постарались этого не допустить и переубедили злодея поменять взгляды и поучаствовать в новогодних праздниках и повеселиться вместе со всеми.

Сказочные персонажи подготовили много сюрпризов орловцамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостей площади поприветствовал глава региона Андрей Клычков, пожелав всем хорошего настроения и веселых праздников. Затем орловцы переместились в парк, где представление продолжилось: открылась резиденция Соловья.

Проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжаетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжит свое развитие. А пока больше фото смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU