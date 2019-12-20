Орловцы массово пожаловались на двойное списание денег в маршрутках

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-20T16:29:47+03:00

Оплата поездок, выполненных ранее, произошла не по факту, а постфактум - сегодня Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Сегодня, 20 декабря, жители Орла заметили странную вещь после проезда в общественном транспорте: многим горожанам пришло смс-оповещение о нескольких списаниях оплаты за проезд с банковской карты. У кого-то сняли по 17 рублей (именно столько стоит проезд в транспорте Орла при онлайн-оплате) 3,4 и даже 5 раз. Ситуацию объяснили в Региональном информационном центре.

Как оказалось, лишние средства никто не списывал. Просто оплата поездок, выполненных днем ранее, произошла не по факту, а постфактум: сегодня.

После оплаты проезда пришло два смс-оповещения. Как оказалось, одна из списанных сумм - за вчерашнюю поездкуФото: Ольга СУПОНЕВА

- В связи с проведением технических работ на транспортном сервере 18 и 19 декабря не все списания по поездкам осуществились непосредственно в день их совершения — оплата «прошла» только сегодня, 20 декабря, - объяснили в АО "РИЦ"

Объяснение это можно проверить лично. На сайте РИЦа есть специальный сервис "Кабинет пассажира", позволяющий отслеживать все списание за проезд по карте с указанием номера маршрута, даты и времени оплаты.

Если у вас остались вопросы можете задать их специалистам РИЦ по телефону 8-800-450-10-27.

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ИСТОЧНИК KP.RU