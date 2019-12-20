Орелстат озвучил размер средней зарплаты в Орловской области

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-20T15:40:10+03:00

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Орелстат озвучил средний размер номинальной заработной платы, начисленной работникам предприятий в Орловской области. По состоянию на октябрь она составила 29 тысяч 425 рублей. Это больше, чем в октябре 2018-го, на 7,4%.

Как сообщает орган статистики, по сравнению с месяцем предыдущим в октябре зарплата в области выросла на полтора процента. При этом больше других получают сотрудники, занятые в финансовом секторе и страховании (зарплата больше 46 тысяч), далее идет госуправление (более 36 тысяч рублей), на третьем месте сфера транспортировки и хранения (заработная плата чуть больше 34 тысяч рублей).

По данным Орелстата, средняя оплата труда превышает 30 тысяч рублей в месяц у тружеников сельского хозяйства и обрабатывающего производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU