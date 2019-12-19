СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-19T16:59:58+03:00

В канун Нового года в Орле ограничат движение в центре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В канун Нового года в Орле ограничат движение транспорта. Стоянка будет запрещена в центре города.

31 декабря с 18.00 до 23.59 и с 1 января с 00.00 до 4.00 утра будет запрещена стоянка на Пролетарской горе и улице Максима Горького от Брестской до площади Ленина и Пионерской. Ограничения коснутся и движения транспорта по улице Салтыкова-Щедрина.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Орла, в связи с проведением Учебно-методического сбора территориальной подсистемы РСЧС, 24 декабря с 6.00 до 16.00 будет запрещена стоянка, а с 8.00 до 16.00 и движение от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы (со стороны гостиницы «Русь»), улицам Максима Горького от площади Ленина до Пионерской и улице Салтыкова-Щедрина от дома №21 до дома №35.

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ИСТОЧНИК KP.RU