В канун Нового года в Орле ограничат движение
В канун Нового года в Орле ограничат движение транспорта. Стоянка будет запрещена в центре города.
31 декабря с 18.00 до 23.59 и с 1 января с 00.00 до 4.00 утра будет запрещена стоянка на Пролетарской горе и улице Максима Горького от Брестской до площади Ленина и Пионерской. Ограничения коснутся и движения транспорта по улице Салтыкова-Щедрина.
Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Орла, в связи с проведением Учебно-методического сбора территориальной подсистемы РСЧС, 24 декабря с 6.00 до 16.00 будет запрещена стоянка, а с 8.00 до 16.00 и движение от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы (со стороны гостиницы «Русь»), улицам Максима Горького от площади Ленина до Пионерской и улице Салтыкова-Щедрина от дома №21 до дома №35.
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ИСТОЧНИК KP.RU