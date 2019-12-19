2019-12-19T12:58:02+03:00
Общество

Новогодняя карусель на главной площади Орла начнет работать 20 декабря

Аттракцион будет ждать гостей с 11 утра до 22 часов вечера
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Завтра в Орле начнет работу новогодняя карусель. Аттракцион расположился на центральной площади города, покататься можно будет с 11 утра до 22 часов вечера.

Билет будет стоить 100 рублей, расплатиться можно и наличными и картой: касса расположилась рядом с каруселью. Детям до четырех лет нужно сопровождение взрослых, билет малышам не нужен.

- Правила пользования аттракционом определяют, что максимальная нагрузка на сказочных коней — 80 кг. Во время катания необходимо крепко держаться за поручни. Запрещено вставать с посадочного места, выходить до полной остановки карусели, употреблять продукты питания и жевательную резинку, курить. На аттракцион не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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