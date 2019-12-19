В Орле водитель "Рено" госпитализирован после столкновения машины со столбом

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-19T10:13:03+03:00

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В Орле водитель автомобиля "Рено" оказался на больничной койке после столкновения машины с фонарным столбом. Иномарка врезалась в световую опору из-за нарушителя на "ВАЗе", который не уступил дорогу.

Авария произошла в среду, 18 декабря. Примерно в половине первого часа дня 31-летний мужчина на отечественной легковушке выезжал с прилегающей территории дома 79 по Карачевскому шоссе, он должен был уступить дорогу движущемуся по улице "Рено", но не сделал этого. Так машина протаранила столб.

- В результате ДТП 31-летний водитель иномарки получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлен в областную клиническую больницу, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU