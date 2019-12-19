2019-12-19T09:29:28+03:00
Звезды

Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»

Юные музыканты и танцоры зажгли на сцене ОГИК
Наталья Меркулова
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Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»Более 300 школьников стали участниками «Созвездия Орла»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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13 декабря в областном центре прошло торжественное подведение итогов творческой смены в центре «Созвездие Орла». Более 300 школьников стали участниками интенсивной программы обучения по направлению «Искусство» и зажгли на сцене орловского института культуры.

Юные музыканты и танцоры зажгли на сцене ОГИК Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Юные музыканты и танцоры зажгли на сцене ОГИКФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наставниками ребят стали ведущие специалисты, педагоги и актеры ОГИК, детской хореографической школы Панковой, театров Тургенева и «Свободное пространство», Дворца пионеров и многих других творческих организаций.

На торжественном подведении итогов все участники образовательных программ получили Сертификат о прохождении обучения, а некоторые из них были отмечены Почетными грамотами и Дипломами за особые успехи и достижения.

В Орле подвели итоги первой смены Центра "Созвездие Орла" по направлению "Искусство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подвели итоги первой смены Центра "Созвездие Орла" по направлению "Искусство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- За время проведения трех образовательных программ (образовательный туризм, музыкально-исполнительское искусство и хореография) участники смен встретились с интересными людьми, нашли новых друзей, почерпнули новые знания, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Узнать подборную информацию о Центре и его образовательных программах можно на официальном сайте или по телефону +7 (4862) 76-84-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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