Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина
В Орле несколько школьных классов вернутся к учебе после карантина. Ранее его ввели в ряде учебных учреждений города из-за эпидемии ОРВИ.
С четверга, 19 декабря, в обучению вернутся ребята из школ №21, 23, 33 и 38. Однако в других учебных учреждениях режим карантина будет продлен.
- Это касается некоторых классов в школах №4, 5, 17, 27 и 33, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.
В целом же наблюдается снижение уровня заболеваемости респираторными инфекциями.
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ИСТОЧНИК KP.RU