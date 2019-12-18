Часть школьников Орла вернется к учебе после карантина

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-18T15:03:46+03:00

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В Орле несколько школьных классов вернутся к учебе после карантина. Ранее его ввели в ряде учебных учреждений города из-за эпидемии ОРВИ.

С четверга, 19 декабря, в обучению вернутся ребята из школ №21, 23, 33 и 38. Однако в других учебных учреждениях режим карантина будет продлен.

- Это касается некоторых классов в школах №4, 5, 17, 27 и 33, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В целом же наблюдается снижение уровня заболеваемости респираторными инфекциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU