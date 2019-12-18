2019-12-18T14:23:01+03:00
Общество

В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники

Специалисты рассказали, как не омрачить праздник некачественными и опасными фейерверками
Наталья Меркулова
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В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники. Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле начались профилактические рейды по магазинам пиротехники. Сотрудники МЧС совместно с полицией проводят обследование мест хранения и продажи фейерверков.

Специалисты напоминают, что использование пиротехники сомнительно качества может не просто испортить Новый год, но и нанести тяжелый вред здоровью. Поэтому они несколько полезных рекомендаций.

Прежде всего, нужно обратить внимание на место покупки. Это должен быть специализированный магазин и товаром, имеющим сертификаты и инструкцию на русском языке.

- В свободной продаже находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, продажа пиротехники лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, запрещена законом.

Если вы столкнулись с нарушением правил торговли фейерверками, то можете сообщить об этом на «горячую линию» МЧС по номеру: 8 (4862) 76-29-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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