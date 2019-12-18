СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-18T11:45:09+03:00

В Орле банк, выдавший женщине с нарушением психики кредит, остался без процентов Фото: Архив "КП"

Клиентка доказала в суде, что не поминала как залезает в долги

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В Орле областной суд рассмотрел дело о взыскании долгов с клиентки одного из банков. Женщина смогла через суд доказать, что не поминала как залезает в долги из-за психического расстройства.

Как стало известно, орловчанка взяла кредит на сумму 29 тысяч 789 рублей до востребования еще в октябре 2014 года. Но выплачивать долги она не спешила, погасив только 7 тысяч 737 рублей. После этого банк подал в суд.

- Комиссия экспертов заключила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством уже 10 лет и это лишило ее возможности понимать значение совершаемых ею действий. В связи с этим кредитный договор является недействительным, - пояснили «КП» в пресс-службе орловского областного суда.

Орловчанку обязали вернуть банку оставшиеся невыплаченными 22 тысячи 52 рубля, но без процентов. Банку же предстоит оплатить расходы на судебную экспертизу в размере 11 тысяч 119 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU