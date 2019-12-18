СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-18T10:05:13+03:00

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В Орловской области спешащая на вызов машина скорой застряла в грязи. Вызволять медицинский автомобиль пришлось пожарным.

Инцидент произошел в Новосильском районе. Поздним вечером вторника, 17 декабря, автомобиль скорой помощи спешил к пациенту в деревню Измайлово, однако забуксовал и застрял. Медики вызвали на подмогу спасателей.

- По прибытию сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали и сопроводили до места вызова и обратно до трассы, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU