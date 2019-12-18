Под Орлом водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП
В Орловской области водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Урицком районе накануне, 17 декабря.
Около шести часов вечера 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Двигавшаяся машина не остановилась, сбив его.
- Водитель автомобиля оставил место происшествия. Пешеход обратился за медицинской помощью самостоятельно, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Орловской области.
Полицейским предстоит установить личность лихача.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»