Под Орлом водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-18T09:58:57+03:00

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В Орловской области водитель сбил ребенка на зебре и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Урицком районе накануне, 17 декабря.

Около шести часов вечера 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Двигавшаяся машина не остановилась, сбив его.

- Водитель автомобиля оставил место происшествия. Пешеход обратился за медицинской помощью самостоятельно, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Орловской области.

Полицейским предстоит установить личность лихача.

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ИСТОЧНИК KP.RU