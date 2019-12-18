500 тысяч рублей убытков ежемесячно приносит Орлу МУП по эксплуатации жилья

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-18T09:48:46+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в горсовете Орла прошло совещание о финансовом состоянии муниципального жилищно-эксплуатационного предприятия (заказчик). Аудиторская проверка выявила в нем нарушения и проблемы с менеджментом.

Как выяснилось, у МУПа нет окончательных цифр по долгам и ежемесячно генерирует убытки в 500 тысяч рублей. Вопросы возникли и к руководству предприятия.

- Хозяйственная деятельность ведется не рачительно. Состояние расчетов по кредиторской задолженности не улучшается, возникают новые долги. В это время руководство не предпринимает никаких мер, - сообщает пресс-служба горсовета.

Контрольно-счетная палата отметила, что штат предприятия необоснованно раздут. К примеру, в нем работают два юриста, которым в этом году увеличили оклад, однако результат их труда оставляет желать лучшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU