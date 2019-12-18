На орловской дороге "Копейка" улетела в кювет
На трассе в Орловской области отечественная легковушка оказалась в кювете. Женщина-пассажир "Копейки" пострадала.
Авария случилась во вторник, 17 декабря, примерно в половине второго часа дня. 65-летний водитель на легковушке ехал по дороге "Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы". В какой-то момент пенсионер не смог совладать со своим авто и потерял над ним контроль. "Копейка" слетела с дороги в кювет, а затем опрокинулась.
- В результате ДТП 66-летняя женщина-пассажир получила травмы, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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