СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-17T14:14:33+03:00

В Орле из горящей квартиры спасли пенсионера. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

62-летний мужчина не мог самостоятельно выбраться из дома

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Вечером в понедельник, 16 декабря, в Орле полыхала одна из квартир многоквартирного пятиэтажного дома на улице Лазов. Из-за сильного задымления жильцы не могли самостоятельно выбраться из подьезда и им понадобилась срочная помощь спасателей.

Сотрудники дежурного караула 2-й пожарно-спасательной части и одно отделение ПСЧ-3 сформировали для людей звено газодымозащитников. Благодаря слаженной работе им удалось оперативно вывести 20 человек. Однако в горящей квартире оставался 62-летний мужчина.

Тогда пожарные провели разведку и, обнаружив пострадавшего, вывели его из дома. Сейчас пенсионер находится в областной клинической больнице.

- Тревожный звонок о возгорании поступил в 17.38. Через несколько минут спасатели уже были на месте, где из окон квартиры на первом этаже шел густой черный дым. В результате пожара сгорела кухня, а из-за продуктов горения квартира закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты устанавливают причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU