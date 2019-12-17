Сотни человек в Орле остались без газа из-за аварии
Сотни человек в Орле остались без газа из-за аварии. Место утечки, по состоянию на 8 утра 17 декабря, не определено.
По сообщению пресс-службы администрации Орла, без голубого топлива остаются жители нескольких домов в Заводском, Советском и Северном районах города.
В Заводском районе в зону отключения попали дома: пер. Карачевский, 23; ул. Комсомольская, 25 (2 подъезд), 253, 322, 334, 392; Кромская, 9; Гагарина, 22.
В Железнодорожном районе: ул. 1-я Курская, д.1; ул. Московская, 78; ул. Новосильская, 1.
В Северном районе: ул. Маринченко, 8.
"КП" следит за ситуацией.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»