2019-12-17T10:27:03+03:00
Недвижимость

Сотни человек в Орле остались без газа из-за аварии

Место утечки, по состоянию на 8 утра, не определено
Ольга СУПОНЕВА
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В зону отключения попали дома в трех районах городаВ зону отключения попали дома в трех районах городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сотни человек в Орле остались без газа из-за аварии. Место утечки, по состоянию на 8 утра 17 декабря, не определено.

По сообщению пресс-службы администрации Орла, без голубого топлива остаются жители нескольких домов в Заводском, Советском и Северном районах города.

В Заводском районе в зону отключения попали дома: пер. Карачевский, 23; ул. Комсомольская, 25 (2 подъезд), 253, 322, 334, 392; Кромская, 9; Гагарина, 22.

В Железнодорожном районе: ул. 1-я Курская, д.1; ул. Московская, 78; ул. Новосильская, 1.

В Северном районе: ул. Маринченко, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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