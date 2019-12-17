2019-12-17T09:55:19+03:00
Происшествия

В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки

Он переходил дорогу на красный свет, когда его сбил автомобиль "КИА"
Ольга СУПОНЕВА
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Пешехода госпитализировалиПешехода госпитализировалиФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки. ДТП случилось накануне, 16 декабря, на Комсомольской улице.

Авария произошла в десятом часу вечера. 68-летний водитель на "КИА" ехал в сторону Карачевского шоссе по Комсомольской. В районе пенсионного фонда он сбил пешехода.

- Произошел наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу им. Семашко.

Всего за сутки на территории региона полицейские зафиксировали 18 ДТП. Погибших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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