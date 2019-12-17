В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки
В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки. ДТП случилось накануне, 16 декабря, на Комсомольской улице.
Авария произошла в десятом часу вечера. 68-летний водитель на "КИА" ехал в сторону Карачевского шоссе по Комсомольской. В районе пенсионного фонда он сбил пешехода.
- Произошел наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу им. Семашко.
Всего за сутки на территории региона полицейские зафиксировали 18 ДТП. Погибших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU