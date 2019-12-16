Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-16T16:24:40+03:00

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Двоих орловцев ждет ответственность перед законом за кражу. Горожане похитили и сдали на металл гараж и две легковых машины.

В полицию в разное время обратились владельцы краденного. Ситуация у всех была похожая: отечественными легковушками хозяева долго не пользовались, они просто стояли во дворах. Не пользовался владелец и гаражом. Видимо решив, что "брошенки" никому не принадлажат, два предприимчивых горожанина решили разжиться за счет них деньгами. Гараж они увезли в пункт приема металла с помощью манипулятора, а "Шестерку" и "Девятку" отбуксировали. Однако сотрудники полиции вычислили воров. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

- Мужчины сознались в совершенных противоправных деяниях. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили машину «ВАЗ-21061» на одном из пунктов. Также были установлены места сдачи другого имущества. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают орловцам: к сохранности своего имущества стоит относиться бдительнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU