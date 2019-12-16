2019-12-16T10:19:17+03:00
Звезды

Все открытия еще впереди!: в Орле подвели итоги Года театра

На сцене театра «Свободное пространство» зрители смогли вновь пережить самые яркие моменты уходящего года
Наталья Меркулова
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В Орле подвели итоги Года театраВ Орле подвели итоги Года театраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 13 декабря, в Орле подвели итоги уходящего Года театра в России. Главной площадкой, объединившей актеров и зрителей, стал театр «Свободное пространство».

Гостей торжественного вечера ждало знакомство с фотовыставкой «Театр. Время. Жизнь», эксклюзивным праздничным выпуском газеты «Театральная правда» и, конечно, премьерные спектакли!

Торжественный вечер в честь закрытия Года театра прошел в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжественный вечер в честь закрытия Года театра прошел в театре "Свободное пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

У каждого из орловских театров в этом году были свои творческие проекты, ставшие для зрителей открытием. В этот день они смогли получить шанс прочувствовать и пережить их вновь.

Торжественный вечер в честь закрытия Года театра прошел в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжественный вечер в честь закрытия Года театра прошел в театре "Свободное пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлось и без вручения наград для актеров и зрителей. Юных театралов, участников регионального конкурса, в торжественной обстановке наградили почетными грамотами и благодарностями.

Актеров и зрителей наградили почетными наградами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Актеров и зрителей наградили почетными наградамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Ровно год назад на нашей сцене мы открывали Год театра. Тогда все наши четыре театра принимали в этом событие участие. Очень приятно, что и итоги мы подводим вместе на сцене театра «Свободное пространство», - обратилась к коллегам и зрителям Елена Казакова, директор академического театра им. Тургенева.

Каждый из орловских театров представил лучшие моменты из своих премьерных спектаклей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый из орловских театров представил лучшие моменты из своих премьерных спектаклейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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