СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-16T08:31:32+03:00

Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей Фото: Архив "КП"

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Мценские полицейские раскрыли дело о краже циркулярной пилы из общежития. Как выяснилось, инструмент более чем за 7 тысяч рублей достался случайному прохожему всего за 300 рулей.

Владелица пилы хранила ее в тамбуре и, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. После этого сотрудники отдела уголовного розыска начали оперативно-розыскные мероприятия. Однако искать пришлось недалеко. Воришкой оказался сосед.

34-летний мужчина признался, что украл циркулярную пилу и уже успел ее продать.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас амчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU