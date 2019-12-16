2019-12-16T08:31:32+03:00
Происшествия

Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей

Инцидент произошел в одном из общежитий Мценска
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублейОрловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Мценские полицейские раскрыли дело о краже циркулярной пилы из общежития. Как выяснилось, инструмент более чем за 7 тысяч рублей достался случайному прохожему всего за 300 рулей.

Владелица пилы хранила ее в тамбуре и, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. После этого сотрудники отдела уголовного розыска начали оперативно-розыскные мероприятия. Однако искать пришлось недалеко. Воришкой оказался сосед.

34-летний мужчина признался, что украл циркулярную пилу и уже успел ее продать.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас амчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке
Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл
Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря
При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»
На двух улицах Орла сегодня будет отключено отопление и холодная вода
Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз»
Все открытия еще впереди!: в Орле подвели итоги Года театра
В Орле прошел русско-турецкий культурный форум
Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей
Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем
Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
В столице оценили идею Орла о проведении конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Правнучка Николая Лескова из Бразилии подарила орловскому музею подарки
Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре
Ансамбль из Орловской области получил Гран-при фестиваля «Невские куранты»
В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад
В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств
Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия
В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом