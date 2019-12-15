Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-15T08:22:36+03:00

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По прогнозам Росгидрометцентра, новая рабочая неделя встретит орловцев кратковременным дождем. В регионе по-прежнему сохранятся плюсовые температуры.

В понедельник, 16 декабря, столбик термометра поднимется до +4°С. Вероятность осадков в этот день составит 77%. Ветер будет дуть в юго-западном направлении с силой 4 м/с. Атмосферное давление достигнет 745 мм рт.ст.

Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождя и снега. Температура воздуха и сила ветра останется прежней, зато атмосферное давление подрастет до 748 мм рт.ст.

18 декабря, в среду, вновь повышается вероятность кратковременных дождей. Дневная температура зафиксируется на отметке +4°С, а ветер снизится до 3 м/с, зато в четверг достигнет силы 6 м/с.

Кроме того, в четверг, 19 декабря, атмосферное давление опустится до 740 мм рт.ст. и этот день станет самым теплым на неделе. Термометр покажет +5.

В последний рабочий день температура опустится уже до плюс двух градусов. Стихнет и ветер, который будет достигать всего 2 м/с. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 745 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU