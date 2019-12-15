2019-12-15T08:13:16+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»

Яркие маски и атмосфера старой Европы ждет гостей музея Изобразительных искусств
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В В самый разгар зимы орловский музей Изобразительных искусств приглашает жителей и гостей областного центра на яркую и таинственную выставку, посвященную Венеции, традиционным праздничным карнавалам и, конечно, их символу – маскам.

В экспозиции будут представлены 59 инсталляций – картин с видами Италии и закрепленных на них 70 масках. Причем среди них как редкие коллекционные венецианские маски начала ХХ века, так и современные, сделанные руками европейских и отечественных мастеров. В оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.

- Это не просто аксессуар, закрывающий лицо, а целое произведение искусства. Венецианские маски отличаются большой изысканностью и мастерством исполнения. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение, сохраняя основные традиции и впитывая веяния современности, - рассказали «КП» организаторы.

Кроме этого, гостей выставки ждут экскурсии, фото с понравившейся маской и сувенирная лавка с большим разнообразием стилизованных предметов.

Открытие выставки «Венецианский карнавал» состоится 20 декабря в 15:00. Посетить ее можно будет до 9 февраля следующего года.

КОГДА? ГДЕ?

20 декабря в 15:00

ул. Октябрьская, 29

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ИСТОЧНИК KP.RU

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