Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»
В В самый разгар зимы орловский музей Изобразительных искусств приглашает жителей и гостей областного центра на яркую и таинственную выставку, посвященную Венеции, традиционным праздничным карнавалам и, конечно, их символу – маскам.
В экспозиции будут представлены 59 инсталляций – картин с видами Италии и закрепленных на них 70 масках. Причем среди них как редкие коллекционные венецианские маски начала ХХ века, так и современные, сделанные руками европейских и отечественных мастеров. В оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.
- Это не просто аксессуар, закрывающий лицо, а целое произведение искусства. Венецианские маски отличаются большой изысканностью и мастерством исполнения. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение, сохраняя основные традиции и впитывая веяния современности, - рассказали «КП» организаторы.
Кроме этого, гостей выставки ждут экскурсии, фото с понравившейся маской и сувенирная лавка с большим разнообразием стилизованных предметов.
Открытие выставки «Венецианский карнавал» состоится 20 декабря в 15:00. Посетить ее можно будет до 9 февраля следующего года.
КОГДА? ГДЕ?
20 декабря в 15:00
ул. Октябрьская, 29
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ИСТОЧНИК KP.RU