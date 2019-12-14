Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
Сегодня утром, 14 декабря, под Орлом произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Столкнулись легковые автомобили: отечественный "ВАЗ" и иномарка "Форд".
Все случилось на трассе "Орел-Залегощь", в десятом часу утра. Предварительную информацию об аварии озвучили в региональном УМВД.
- Водитель автомобиля «Форд» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115». В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали, - рассказалb "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работали спасатели и полицейские. Всю информацию еще предстоит установить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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