2019-12-14T15:41:07+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом

По предварительной информации, машину протаранила иномарка, вылетевшая на встречную полосу
Ольга СУПОНЕВА
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На месте ДТП работали спасатели, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегосяНа месте ДТП работали спасатели, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегосяФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Сегодня утром, 14 декабря, под Орлом произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Столкнулись легковые автомобили: отечественный "ВАЗ" и иномарка "Форд".

Все случилось на трассе "Орел-Залегощь", в десятом часу утра. Предварительную информацию об аварии озвучили в региональном УМВД.

- Водитель автомобиля «Форд» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115». В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали, - рассказалb "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали спасатели и полицейские. Всю информацию еще предстоит установить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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