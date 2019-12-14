Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-14T15:41:07+03:00

На месте ДТП работали спасатели, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

По предварительной информации, машину протаранила иномарка, вылетевшая на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 14 декабря, под Орлом произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Столкнулись легковые автомобили: отечественный "ВАЗ" и иномарка "Форд".

Все случилось на трассе "Орел-Залегощь", в десятом часу утра. Предварительную информацию об аварии озвучили в региональном УМВД.

- Водитель автомобиля «Форд» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115». В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали, - рассказалb "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали спасатели и полицейские. Всю информацию еще предстоит установить.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU