Правнучка Николая Лескова из Бразилии подарила орловскому музею подарки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-14T10:14:51+03:00

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6 декабря, в день своего 97-летия правнучка известного писателя-орловца Николая Лескова подарила музею своего прадедушки подарки – балетку, пачку и три топа.

Татьяна Лескова, единственный прямой потомок нашего земляка. Всю свою жизнь она связала с балетом и уже много лет живет в Бразилии. Как и многие представители русской интеллигенции, ее семья после революции 1917 года превратилась в вынужденных эмигрантов. Отец Татьяны и внук Лескова был дипломатом, служил в Великобритании и для него въезд на Родину был уже не возможен.

Однако любовь к родным краям семья не потеряла и даже прекрасно сохранила владение русским языком, что редкость для многих эмигрантов. Татьяна Лескова неоднократно бывала в Орле и не прекращает общение с музеем.

Новые экспонаты, которыми она через личного представителя пополнила музейный фонд, связаны с балетными постановками «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Китри», в которых Татьяна Лескова, прима Оперного театра Рио-де-Жанейро, блистала на сцене.

Напомним, музей Лескова сейчас закрыт на реконструкцию и уже несколько лет располагается в Музее Грановского.

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ИСТОЧНИК KP.RU