Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-14T09:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 декабря, в одном из круглосуточных пивных баров в Северном районе Орла, компания засиделась до трех часов ночи и явно не собиралась расходиться.

Причем, один из мужчин начал вести себя агрессивно – оскорблял персонал, дебоширил, а на просьбу покинуть помещение и вовсе ответил, разбив стулом витрину. К месту происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Они и задержали возмутителя спокойствия.

- 33-летний орловец уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. Он был передан сотрудникам полиции, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU