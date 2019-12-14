2019-12-14T09:25:24+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре

Мужчина не захотел уходить и начал бить стулом витрины
Наталья Меркулова
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Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном бареРосгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном бареФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 12 декабря, в одном из круглосуточных пивных баров в Северном районе Орла, компания засиделась до трех часов ночи и явно не собиралась расходиться.

Причем, один из мужчин начал вести себя агрессивно – оскорблял персонал, дебоширил, а на просьбу покинуть помещение и вовсе ответил, разбив стулом витрину. К месту происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Они и задержали возмутителя спокойствия.

- 33-летний орловец уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. Он был передан сотрудникам полиции, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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