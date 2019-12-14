Ансамбль из Орловской области получил Гран-при фестиваля «Невские куранты»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-14T09:04:14+03:00

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С 5 по 7 декабря Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль-конкурс современной православной духовной песни «Невские купола». Главная сцена концертного зала объединила творческие коллективы из Москвы, Воронежа, Волгограда, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Орловщину на фестивале предстал ансамбль «Любавушка» из Болхова. Артисты исполнили песню Сергея Трофимова «За тихой рекою» и «И будем жить» Михаила Устинова и покорили жюри. Домой коллектив вернулся Диплом Лауреата Гран-при фестиваля.

- Коллектив создан в 2000 году и включает в себя 11 человек. «Любавушка» сохраняет и приумножает народные песенные традиции родного болховского края, включая их в репертуар: это шуточные, плясовые, карагодные, лирические, обрядовые песни, авторские произведения и обработки народных песен, - пояснили «КП» в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU