2019-12-14T08:30:22+03:00
Общество

В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад

Мужчина вышел из дома в Заводском районе и исчез
Наталья Меркулова
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В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назадВ Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад
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В Орловской области объяли о поиске пенсионера, пропавшего в августе 2018 года. 66-летний мужчина вышел из дома в Заводском районе облцентра и исчез. Установить его местонахождение до сих пор не удалось.

На вид пропавшему Тулупову Николаю Николаевичу около 65-70 лет. Среди примет – худощавое телосложение, темные волосы и рост 175-180 см. Возможно мужчине нужна медицинская помощь.

Поисковики призывают всех, кто видел или знает что-то о местонахождении пропавшего сообщить в полицию 02 или 102 (с мобильного), а также в Дежурную часть поисковой организации «Поиск пропавших детей-Орел» по телефону: 8 (4862) 22-23-01.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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