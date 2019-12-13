В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-13T17:26:16+03:00

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В Орле суд оправдал главврача поликлиники №2, обвиненную в нецелевом использовании средств. Руководитель доказала, что была вынуждена закупить вакцину для 16 пациентов.

В октябре этого года Наталья Петинова была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей из-за расходов, не включенных в тариф обязательного медицинского страхования.

С таким постановлением регионального Правительства главврач не согласилась и через Советский районный суд его опротестовала. Она пояснила, что вакцину от гепатита А ей срочно пришлось приобрести из-за вспышки заболевания в районе и необходимости привития пациентов. На лекарство она потратила 18 тысяч 699 рублей 98 копеек.

- Суд пришел к выводу, что размер нецелевым образом затраченных денежных средств не является значительным. Кроме того, они были возвращены фонду обязательного медицинского страхования. Учтено и то, что затраты вызваны объективно сложившейся ситуацией, - пояснили «КП» в пресс-службе Советского районного суда Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU