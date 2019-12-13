Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-13T17:05:16+03:00

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В субботу, 14 декабря, в рамках экопроекта «Второй шанс» в Орле откроются пункты по приему вторсырья. Каждый желающий может принести макулатуру, пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки, которые потом пойдут на переработку.

Собранные от сдачи вторсырья средства организаторы акции передадут семье двухлетнего Тимофея Соколова, которому врачи поставили диагноз «Гидроцефалия». С рождения малыш вместе с родителями борется за жизнь. Он уже перенес несколько операций и теперь ему необходима длительная реабилитация.

Принести вторсырье можно по пяти адресам в нескольких районах города. В микрорайоне Зареченский пункт приема будет работать с 11.30 до 13.30 в баре «Пробочка» (ул. Емлютина, 12). Жителей Заводского района приглашают сдать вторсырье рядом с памятником Лескову с 12.00 до 14.00.

В Северном районе пункт сбора откроется во дворе дом №68б на улице Раздольная и будет работать с 11.00 до 13.00. Также принести вторсырье можно в пункт на Приборостроительной, 45 (с 11.00 до 13.00) и в Лужках на улице 6-й Орловской дивизии, 11б (с 12.00 до 14.00).

Подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU