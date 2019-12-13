В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
Сегодня, 13 декабря, в Орле прошел городской молодежный форум «Развитие медиаграмотности в молодежной среде». Его спикерами стали эксперты в области информационной безопасности и молодежной политики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Специалисты рассказали орловской молодежи как анализировать и оценивать медиатексты и понимать их социальный и политический контекст. В рамках программы форму прошло обсуждение тем, связанных с киберпространством, психографикой и социальными сетями.
Кроме того, участников встречи ждал просмотр тематических фильмов, кофе-брейк и свободное общение со спикерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU