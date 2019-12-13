2019-12-13T15:29:37+03:00
Общество

В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности

На дискуссию со столичными спикерами собрались более 300 активистов
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаВ Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности. Фото: пресс-служба мэрии Орла
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря, в Орле прошел городской молодежный форум «Развитие медиаграмотности в молодежной среде». Его спикерами стали эксперты в области информационной безопасности и молодежной политики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалисты рассказали орловской молодежи как анализировать и оценивать медиатексты и понимать их социальный и политический контекст. В рамках программы форму прошло обсуждение тем, связанных с киберпространством, психографикой и социальными сетями.

Кроме того, участников встречи ждал просмотр тематических фильмов, кофе-брейк и свободное общение со спикерами.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств
Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия
В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом
Две сотни орловцев отказались от своих земельных участков
Состоятся торги по выбору подрядчика на ремонт Красного моста в Орле
Два ребенка-пешехода пострадали на орловских дорогах за минувшие сутки
Орловчанку покажут в выпуске "Рогов в городе" 15 декабря
Предстоящие выходные в Орле будут дождливыми
Сказка близко: орловцев приглашают на премьеру музыкального спектакля "Золушка"
Еще четыре с половиной тысячи орловцев заразились ОРВИ
В маршрутках Орла появятся видеорегистраторы
На Тургеневском мосту Орла ограничили движение
В Орле почтили память погибших в Чечне земляков
Орловцу, разместившему в соцсетях незаконные видео, грозит тюрьма
Орловец заглянул в гости к односельчанину, а после посиделок зарезал его
Орловцев приглашают на новогодние квесты в Спасское-Лутовиново
Орловцев приглашают учиться в вузы Росгвардии
Орловский студент остался без 113 тысяч рублей, одолжив другу сим-карту
Орловский центр народного творчества отметил 80-летний юбилей
В Орловской области в собственном доме сгорел пенсионер
В Орловской области сохраняется карантин по африканской чуме свиней
Мой бизнес в Орле – мир без границ
Орловское ТТП хотят вывести из кризиса с помощью 20 автобусов