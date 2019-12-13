В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле на купол строящегося храма воинской части во имя Великомученика Георгия Победоносца водрузили крест. Чин освящения произвел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Строится храм уже 6 лет, с 2013-го года. Тогда заложили камень в основание, который также был освящен, как рассказывает пресс-служба Орловской Митрополии.
После водружения креста состоялось богослужение. В скором времени, строительство должно завершиться и у военных части войск противовоздушной обороны появится свой приход.
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ИСТОЧНИК KP.RU