В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-13T15:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 декабря, сотрудники региональной Росгвардии провели рабочую встречу в Орле. На повестке дня оказались итоги контроля за оборотом оружия и надзора за организациями, занимающимися частной охраной.

Как стало известно, за 11 месяцев проведенных проверок хранения оружия силовым ведовством выявлено более тысячи нарушений и составлено 1 тысячи 162 административных протокола. На сегодняшний день аннулировано 83 лицензии и разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия. У недобросовестных владельцев изъято 273 единицы гражданского оружия и 164 патрона к нему.

Кроме того, на добровольно сдали оружие и получили зав это вознаграждение восемь орловцев.

- В ходе совещания командованием были отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы. Так в 2019 году росгвардейцам удалось проверить условия обеспечения сохранности оружия у 75% граждан и юридических лиц на территории региона, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU