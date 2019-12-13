В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом
В городе Ливны Орловской области пожарные тушили загоревшуюся на дороге грузовую "ГАЗель". ЧП случилось накануне, 12 декабря.
Все произошло на Воронежской улице райцентра. В начале третьего часа дня на телефон службы спасения поступил сигнал о пожаре, спасатели выехали на место происшествия. Как оказалось, машина на газовом топливе, оборудование грозило взрывом.
- В результате пожара в автомобиле «ГАЗель» выгорела кабина, термические повреждения получил моторный отсек. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, - рассказали о происшествии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, никто не пострадал. А вот какова сумма материального ущерба еще предстоит подсчитать.
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ИСТОЧНИК KP.RU