СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-13T09:42:28+03:00

Два ребенка-пешехода пострадали на орловских дорогах за минувшие сутки. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В четверг, 12 декабря, на орловских дорогах пострадали два несовершеннолетних пешехода. Им обоим понадобилась госпитализация и срочная медицинская помощь.

Первый случай произошел около часа дня в Орле. Десятилетний мальчик переходил проезжую часть на улице Мопра в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка и попал под машину «Рено». За ее рулем находился 34-летний водитель.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен медицинский центр им. Зинаиды Круглой.

Второй инцидент случился в 17:30 в поселке Кромы. 15-летняя девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее вылетела японская иномарка «ИСУЗУ». 40-летний водитель не уступил пешеходу дорогу и совершил наезд.

- В результате аварии девушка получила телесные повреждения и с места происшествия была срочно доставлена в больницу и госпитализирована, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU