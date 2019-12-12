2019-12-12T18:32:13+03:00
Звезды

Сказка близко: орловцев приглашают на премьеру музыкального спектакля "Золушка"

В преддверии новогодних праздников на сцене "Свободного пространства" оживет чудесная история
Ольга СУПОНЕВА
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В преддверии новогодних праздников орловский театр "Свободное пространство" побалует горожан и гостей областной столицы премьерой. На сцене оживет всем знакомая сказка "Золушка" - история о том, что чудеса случаются.

Маленькие и взрослые театралы познакомятся с Золушкой и принцем, Мачехой и вредными сестрами главной героини. И, конечно, не обойдется без волшебства и героев, наделенных магической силой. В театре всех подробностей не раскрывают: приходите на спектакль и проживите эту чудесную сказку!

Режиссер постановки, а точнее музыкальной сказки-конфитюра - Вера Анненкова.

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря - 4 января

премьерный показ 21 числа в 11.00 и 14.00

пл. К Маркса, 2

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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