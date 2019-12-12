Сказка близко: орловцев приглашают на премьеру музыкального спектакля "Золушка"
В преддверии новогодних праздников орловский театр "Свободное пространство" побалует горожан и гостей областной столицы премьерой. На сцене оживет всем знакомая сказка "Золушка" - история о том, что чудеса случаются.
Маленькие и взрослые театралы познакомятся с Золушкой и принцем, Мачехой и вредными сестрами главной героини. И, конечно, не обойдется без волшебства и героев, наделенных магической силой. В театре всех подробностей не раскрывают: приходите на спектакль и проживите эту чудесную сказку!
Режиссер постановки, а точнее музыкальной сказки-конфитюра - Вера Анненкова.
КОГДА? ГДЕ?
21 декабря - 4 января
премьерный показ 21 числа в 11.00 и 14.00
пл. К Маркса, 2
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ИСТОЧНИК KP.RU
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