2019-12-12T17:15:59+03:00
Общество

Еще четыре с половиной тысячи орловцев заразились ОРВИ

Эпидемические пороги превышены
Ольга СУПОНЕВА
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С началом лечения лучше не затягиватьС началом лечения лучше не затягиватьФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области за прошлую неделю зарегистрировано 4 тысячи 492 случая заболевания ОРВИ. Эпидемические пороги превышены, подкашивает простуда и взрослых и детей.

В большинстве заражаются ОРВИ дети в возрасте до 14 лет: от общего числа заболевших их 69, 9 %. Из-за этого в некоторых школах города и области введен карантин по классам.

- Превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 11,5%) и среди детей в возрастной группе 7-14 лет (на 20,7%), - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В ведомстве рекомендуют при проявлении первых признаков ОРВИ не затягивать с походом к врачу и начать решение немедленно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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