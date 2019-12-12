СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-12T15:51:23+03:00

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На Тургеневском мосту Орла ограничили движение. Автолюбителям стоит быть внимательнее: идет ремонт световых декоративных консолей.

О временных ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города. Введены ограничения 11 декабря, а продлятся до будущего понедельника, 16 числа.

Это не единственный участок, где в настоящее время орловским водителям стоит проявить бдительность. Так, на Московском шоссе из-за прокладки ливневки к строящемуся жилому комплексу тоже ограничили движение: до 25 декабря (в районе ЖК "Московский парк").

Также напоминаем, что до середины января в центре будет запрещена парковка: поставить машину на стоянку нельзя будет на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского.

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ИСТОЧНИК KP.RU