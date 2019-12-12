СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-12T15:44:21+03:00

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В Орле почтили память погибших в Чечне земляков. В городе состоялся митинг посвященный 25-летию первой чеченской кампании по защите конституционного строя.

Мероприятие состоялось накануне, 11 декабря на Наугорском шоссе. Горожане собрались у памятника воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань память погибшим. Инициатороми выступили региональная общественная организация Ветеранов боевых действий и Орловская общественная организация членов семей погибших защитников Отечества.

- 11 декабря 1994 года началось выдвижение российских войск в сторону контролируемой сепаратистами чеченской столицы − город Грозный. В боевой операции принимали участие также и наши земляки, 101 из них не вернулся домой. Почтить память оставшихся на полях сражений воинов пришли участники ветеранских организаций, молодежных объединений, родители погибших ребят, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU