Орловцу, разместившему в соцсетях незаконные видео, грозит тюрьма
Орловцу, разместившему в соцсетях незаконные видео, грозит тюрьма. Предыдущий срок и колючая проволока не перевоспитали мужчину, призывающего к терроризму.
Как стало известно, он уже был судим за публичное оправдание терроризма и его пропаганду через соцсети. Однако это не оставило орловца. Даже находясь в колонии он, тайно раздобыв смартфон, продолжил публиковать видео.
- Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено и направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Напомним, максимальное наказание за совершение подобного преступлений составляет до 7 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU