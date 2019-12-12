СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-12T14:06:32+03:00

Предыдущий срок и колючая проволока не перевоспитали мужчину, призывающего к терроризму

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Орловцу, разместившему в соцсетях незаконные видео, грозит тюрьма. Предыдущий срок и колючая проволока не перевоспитали мужчину, призывающего к терроризму.

Как стало известно, он уже был судим за публичное оправдание терроризма и его пропаганду через соцсети. Однако это не оставило орловца. Даже находясь в колонии он, тайно раздобыв смартфон, продолжил публиковать видео.

- Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено и направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Напомним, максимальное наказание за совершение подобного преступлений составляет до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU