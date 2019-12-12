Орловец заглянул в гости к односельчанину, а после посиделок зарезал его
В орловской глубинке после посиделок с горячительными напитками произошло очередное убийство. 68-летний мужчина заглянул к приятелю домой, выпил с ним, а затем зарезал.
Трагедия произошла в одном из сел Новодеревеньковского района. Тело местного жителя обнаружили во вторник, 10 декабря, после чего было возбуждено уголовное дело и начались поиски преступника. Установить его личность удалось в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 68-летний односельчанин убитого мужчины.
Под тяжестью предъявленных улик задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нанес ножевые ранения потерпевшему во время конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU