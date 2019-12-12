Орловцев приглашают на новогодние квесты в Спасское-Лутовиново

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-12T13:10:20+03:00

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Для жителей и гостей Орловской области музей-заповедник Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново подготовил большую праздничную новогоднюю программу с квестами, играми и мастер-классами. Не обойдется встреча со знаменитой усадьбой и без чаепития.

Командам-участницам из 8-15 человек предстоит найти волшебную «Каплю жизни», чтобы оживить Снегурочку (квест «В поисках сказочного артефакта») и собрать части рождественской звезды, разбросанные злыми силами (квест «Рождество в дворянской усадьбе»). Кроме того, сотрудники Спасского-Лутовиново научат своих гостей делать рождественские венки, старинные открытки и фирменный сувенир в виде спасской птички.

Творческая программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет и их родителей. Уточнить ее стоимость и записать на участие можно по телефону: 8 (48646) 6-72-14, 8 (930) 777-09-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU