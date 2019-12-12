2019-12-12T12:45:26+03:00
Общество

Орловцев приглашают учиться в вузы Росгвардии

Получить военную специальность смогут парни и девушки, интересующиеся кинологией, психологией и лингвистикой
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают учиться в вузы РосгвардииОрловцев приглашают учиться в вузы РосгвардииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают учиться в вузы Росгвардии. Получить военную специальность смогут парни и девушки, интересующиеся кинологией, психологией, лингвистикой и техникой. Смогут реализоваться в профессии и ребята, разбирающиеся в программировании и юриспруденции.

- Во время обучения курсанты смогут проживать в благоустроенных казармах, получать трехразовое питание, обмундирование, учебники и пособия, а так же денежное довольствие от 15 тысяч рублей в месяц. В зимнее время курсантам предоставляются двухнедельные каникулы, а летом-30-дневный отпуск, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

В состав войск ведомства входят военные институты войск национальной гвардии в Перми, Новосибирске, Саратове и Санкт-Петербурге. Здесь будущие курсанты смогут получить такие специальности, как: инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин, инженер газодинамических и импульсных установок, специалист в области связи и программирования, кинолог, лингвист-переводчик, юрист и психолог.

Претендовать на обучение в специализированных вузах могут ребята от 16 до 24 лет, как вчерашние школьники, так и молодые люди, прошедшие военную службу.

Подробную информацию можно узнать в региональном управлении Росгвардии и по телефону: 89192676022 (майор Теряев Максим Владимирович).

ИСТОЧНИК KP.RU

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