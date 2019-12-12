2019-12-12T11:57:04+03:00
Происшествия

Орловский студент остался без 113 тысяч рублей, одолжив другу сим-карту

Приятель не растерялся, когда узнал, что к номеру привязана банковская карта
Наталья Меркулова
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Орловский студент остался без 113 тысяч рублей, одолжив другу сим-картуОрловский студент остался без 113 тысяч рублей, одолжив другу сим-картуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские полицейские раскрыли дело о пропаже со счета орловского студента крупной суммы денег. Как выяснилось, к делу был причастен его друг.

Молодой человек одолжил на время приятелю сим-карту и даже не задумался, что тот его обкрадет. Однако друг не растерялся, когда понял – к номеру привязана банковская карта. Через приложение он перевел себе 113 тысяч рублей и даже успел их потратить.

- В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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